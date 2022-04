Surhuistervener krijgt 1 jaar cel voor neersteken eigenaar pizzeria

ma 11 april 2022 13.40 uur

LEEUWARDEN - De Surhuistervener (21) die in de nacht van 8 op 9 oktober vorig jaar de 52-jarige eigenaar van een pizzeria in Surhuisterveen een mes in rug stak, is maandag wegens poging tot doodslag veroordeeld tot 12 maanden cel plus 12 maanden voorwaardelijk.

Behandeling ondergaan

De Surhuistervener moet zich melden bij de reclassering en hij moet een behandeling ondergaan die is gericht is op emotie-regulatie problematiek. Ook legde de rechtbank een alcoholverbod op voor drie jaar, de duur van de proeftijd. De Surhuistervener mag geen contact opnemen met het slachtoffer.

In telefoongesprek onheus bejegend

De man was onder invloed toen hij 's nachts met zijn vriendin naar de pizzeria ging om verhaal te halen. Hij vond dat zijn vriendin in een telefoongesprek met de pizzeria onheus was bejegend. In de pizzeria kwam het tot een aanvaring met het personeel. Op beelden die gemaakt zijn met een mobiele telefoon was te zien dat de verdachte tijdens de woordenwisseling een mes uit zijn broekzak pakte.

Diepe steekwond bij linkerlong

Zijn vriendin duwde hem naar buiten, waar het tot een soort van schermutseling kwam en de verdachte de pizzabaas met een mes in de rug stak. Het slachtoffer liep een diepe steekwond op bij de linkerlong. Door de man met het mes te steken had de Surhuistervener volgens de rechtbank “de aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer zou komen te overlijden”.

Proeftijd

Het slachtoffer heeft volgens de rechtbank veel pijn gehad, de man heeft een tijd zijn werk niet kunnen doen. De Surhuistervener is eerder veroordeeld voor geweldfeiten, hij liep zelfs nog in een proeftijd. Een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 60 uur moet hij alsnog doen. De Surhuistervener moet 1000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen, plus 385 euro voor het eigen risico van de zorgverzekering. Het Openbaar Ministerie had 24 maanden cel waarvan 8 voorwaardelijk geëist.