Brandweer wekt slapend gezin om piepende rookmelder

ma 11 april 2022 00.50 uur

AUGUSTINUSGA - Terwijl een gezin uit Augustinusga lekker lag te slapen, ontstond er zondagnacht grote commotie voor hun huis. De aanleiding hiervoor was een rookmelder die afgegaan was in de woning. Een omwonende besloot de hulpdiensten te bellen nadat ze geen contact kon krijgen met de slapende bewoners.

De brandweer en politie zijn rond middernacht ter plaatse gekomen. De achterdeur van het huis werd door de brandweer geforceerd om binnen te komen. De vader, moeder en twee kinderen zijn naar buiten gehaald en opgevangen in de brandweerauto. Uit voorzorg was ook een ambulance opgeroepen.

Al snel werd duidelijk dat de rookmelder een valse melding had gedaan. De brandweer vermoedt dat een luchtbevochtiger mogelijk de oorzaak van deze valse melding is geweest. De kinderen kregen voor de schrik een beertje als troost. Een half uur later keerde de rust weer terug in de straat.

FOTONIEUWS