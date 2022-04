Automobilist (21) vliegt over de kop op de N358

zo 10 april 2022 23.26 uur

SURHUIZUM - Een 21-jarige automobilist uit Surhuizum raakte zondagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op het Koartwâld (N358) bij Surhuizum. De bestuurder reed richting Surhuisterveen toen het op een zeker moment misging. Een toevallige passant zag het voertuig in de berm en waarschuwde de hulpdiensten.

De auto raakte van de weg en schoot naar de andere kant van de weg. De auto raakte daar in de sloot, een paar bomen werden geraakt en het voertuig kwam uiteindelijk op de kop tot stilstand.

Bloedproef in ziekenhuis

Om 22.52 uur werden zowel de politie, brandweer als ambulance gealarmeerd voor het ongeval. Bij aankomst van de hulpdiensten lag de bestuurder al buiten het voertuig. Het slachtoffer is later voor controle per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is bovendien een bloedproef afgenomen in verband met het vermoeden van alcoholgebruik.

