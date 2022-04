Man botst tegen boom en neemt vervolgens de benen

zo 10 april 2022 15.27 uur

TWIJZEL - Een man uit Kollumerzwaag nam zaterdagnacht de benen nadat hij op een boom was gebotst. Het eenzijdige ongeval vond rond 01.30 uur plaats op de Egypte bij Twijzel. Het voertuig raakte hierbij fors beschadigd. De man haalde nog snel de nummerplaten van zijn voertuig en ging er vervolgens als een haas vandoor.

De agenten wisten al snel om wie het ging. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Om uit te sluiten dat de man onder invloed was van drank of drugs, is er bloed afgenomen door een GGD-arts. De uitslag is nog niet bekend. Na het verhoor is de man weer heengezonden.