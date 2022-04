Auto vliegt in brand bij tankstation in Dokkum

zo 10 april 2022 11.48 uur

DOKKUM - Bij het tankstation Van den Akker aan de Dongeradyk in Dokkum is zondag een auto in brand gevlogen. Het voertuig is nog bij het tankstation weggeduwd, waarna het met de brandblusser grotendeels werd geblust.

De brandweer van Dokkum kwam even na half 12 ter plaatse. Zij hebben met een straal hogedruk de brand nageblust. Het voertuig is later door een berger afgevoerd.

