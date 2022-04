Werkzaamheden Oosterwolde: verkeer moet omrijden

za 09 april 2022 12.30 uur

OOSTERWOLDE - Het kruispunt Houtwal, de rotonde van de Molenweg en de Schottelenburgweg in Oosterwolde zijn vanaf 11 april tot en met 29 april volledig afgesloten voor al het verkeer. Maandag wordt er gestart met de aanleg van het nieuwe kruispunt Houtwal en de rotonde van de Molenweg. Gelijktijdig wordt er onderhoud uitgevoerd aan de Schottelenburgweg en ’t Oost.



Tijdens de stremming wordt het verkeer omgeleid via de N373, de N371 en de N381. Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijke brug en het Hornleger. Oosterwolde krijgt een nieuwe ophaalbrug en de kruising en de rotonde worden hierop aangepast. Het is de bedoeling dat het verkeer vanaf mei over de nieuwe Venekotenbrug kan rijden.