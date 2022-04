Bankhelpdeskfraude: meerdere slachtoffers in Noardeast-Fryslân

za 09 april 2022 09.35 uur

DOKKUM - De afgelopen dagen heeft de politie in Noardeast-Fryslân meerdere meldingen ontvangen van gedupeerden van bankhelpdeskfraude. Slachtoffers raakten in een paar gevallen forse geldbedragen kwijt. Dit gebeurde nadat ze werden gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerker van de bank.

Bankrekening niet meer veilig

Bij deze oplichtingstruc bellen fraudeurs mensen op en doen ze zich voor als bankmedewerkers. Slachtoffers kunnen in het beeldscherm van hun telefoon soms het daadwerkelijke nummer van de bank zien. Oplichters hebben soms gedetailleerde gegevens zoals rekeningnummers of adressen. Ze maken het slachtoffer wijs dat de bankrekening niet meer veilig is of dat er een fraude heeft plaatsgevonden.

Banksaldo veiligstellen

Slachtoffers moeten daarna hun banksaldo met één of meer overboekingen zogenaamd 'veiligstellen’. Geld verdwijnt daarmee naar een rekening van de oplichter. In andere gevallen komt er zogenaamd iemand van de bank de pinpas 'met spoed’ bij hen thuis ophalen en wordt de pincode ontfutseld. Daarna wordt het geld snel gepind.

Wat kan ik doen als ik zo’n telefoontje krijg?

Verbreek direct de verbinding. Bel eventueel zelf je bank via een algemeen bekend nummer en wacht tot je iemand aan de lijn krijgt. Dan kun je zelf controleren of datgene wat is verteld wel klopt. Mocht u slachtoffer zijn geworden van bankhelpdeskfraude, doe dan aangifte bij de politie.