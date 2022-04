Energiekosten draaien Zwemcentrum Kollum de nek om

vr 08 april 2022 16.01 uur

KOLLUM - De hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat Zwemcentrum Kollum de deuren moet sluiten. Het zwembad is failliet. Het zwembad moest 28.000 euro aan kosten betalen en dat is de reden om de deuren voorgoed te moeten sluiten. Het water staat de eigenaar figuurlijk tot aan de lippen.

In maart is er nog een brandbrief naar de gemeente Noardeast-Fryslân gestuurd vanwege de oplopende kosten. Het zwembad kreeg daarna niet de financiële steun waar het om had gevraagd. Het is voor het Kollumer zwembad extra zuur omdat bijvoorbeeld in de buurgemeente Achtkarspelen heel veel geld is geïnvesteerd in een nieuw zwembad.

De huidige eigenaar Vincent Gottschalk nam zes jaar geleden het ZwemCentrum Kollum over van Hans Pantjes. Met het faillissement verliezen 7 personeelsleden hun baan.

Om toch nog zoveel mogelijk kinderen te laten afzwemmen, wordt er vandaag en zaterdag nog volop gezwommen voor een diploma. Om 15.00 uur gaat de deur voorgoed dicht.

Poll: Zwembad failliet:

De gemeente had financieel moeten helpen 70%

Dit is ondernemersrisico 30%

60 stemmen - poll is beëindigd