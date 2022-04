Molenaars geïnstrueerd over valbeveiliging in Dokkum

vr 08 april 2022 15.49 uur

DOKKUM - In en op molen de Zeldenrust in Dokkum vond donderdagochtend een instructiemorgen plaats voor molenaars van de stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. De stichting kreeg van de firma Raadsma in Dokkum gratis valbeveiligingssets gesponsord voor de zeven windmolens die de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân beheert. De sets zijn bestemd voor (langdurige) werkzaamheden op de molen boven de tweeëneenhalve meter hoogte.

Instructies

Een vertegenwoordiger van de leverancier Delta Plus gaf de molenaars instructie en uitleg geven over het gebruik van deze valbeveiliging. Ook vragen over het wel en wanneer niet dragen en hoe de sets gebruikt horen te worden werden beantwoord. De vrijwillige molenaars moeten regelmatig werkzaamheden op hoogte uitvoeren, bijvoorbeeld bij het opleggen van de zeilen op een molenwiek of bij reparaties aan het gevlucht of de molenromp. Soms klimt een molenaar even snel - en niet gezekerd - in de wiek, maar het stichtingsbestuur is zuinig op haar vrijwilligers en ging na informatie uit de Molenadviesraad op zoek naar professionele en betrouwbare valbeveiliging voor alle vrijwilligers.

Nieuwe molenaars

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân prijst zich gelukkig dat zij tijdens deze instructieochtend twee nieuwe molenaars kon verwelkomen, die onlangs zijn geslaagd voor hun opleiding bij het Gild Fryske Mounders. Jan van Vulpen uit Oostmahorn en Bate Boschma uit De Westereen volgden hun molenaarsopleiding bij leermeester Sije Hoekstra in Holwerd en Marrum. Jan zal de poldermolen De Gans in Ezumazijl onder zijn hoede nemen en Bate komt de molenaarsploeg van de Zeldenrust in Dokkum versterken. De nieuwe molenaars kregen als welkom door stichtingsvoorzitter Henk van der Veen het molenaarsreglement en een 'molenaarsdrankje’ overhandigd.