Leeuwarder is letterlijk drankrijder

do 07 april 2022 22.09 uur

ANJUM - Een 20-jarige Leeuwarder genoot van een lekker flesje bier toen hij donderdagavond over de Lauwersseewei bij Anjum reed. Hij kon ervan genieten totdat hij een politieagent tegenkwam. Tijdens de staandehouding en het onderzoek dat volgde, bleek dat de Leeuwarder al een paar biertjes meer op had.

De ademanalyse op het bureau in Dokkum resulteerde in een uitslag van 265 µg/l, ruim boven de limiet van 88 µg/l die voor hem als beginnend bestuurder van toepassing is. Er is proces-verbaal en een rijverbod opgemaakt. Tevens wordt de bestuurder bij het CBR gemeld als kandidaat voor de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol (LEMA). De LEMA is een verplicht te volgen cursus over de risico's van alcohol in het verkeer.