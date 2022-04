Kerkje van Augsbuurt opnieuw in gebruik

do 07 april 2022 19.58 uur

AUGSBUURT - Na een grondige restauratie is het kerkje van Augsbuurt weer klaar voor de toekomt en het wordt weer actief gebruikt. Om dat te vieren is a.s. zaterdag tussen 13.30 uur en 16.30 uur iedereen welkom, om onder het genot van een kopje of thee met wat lekkers, het kerkje te bewonderen. De open dag wordt georganiseerd door de nieuwe huurders van het kerkje: de familie Hoekstra, woonachtig tegenover de kerk.

Het kerkje van Augsbuurt is eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Het is het eerste kerkje dat de stichting overnam in 1971 na de oprichting in 1970. En dat maakt het extra bijzonder. Zowel de stichting als de familie Hoekstra vinden het belangrijk dat het kerkje openblijft en het actief wordt gebruikt voor en door de gemeenschap. Het kan voor diverse doeleinden worden gebruikt: tentoonstellingen, kleine concerten, een high tea of een 25-jarig huwelijksfeest.

De directeur van de stichting, Hester Simons, is blij met de initiatieven van de familie Hoekstra om het kerkje open te stellen voor festiviteiten. "Zo kan de gemeenschap, jong en oud, nieuwe herinneringen maken in dit prachtige monumentale pand", aldus Hester Simons.

