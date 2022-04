Scheef hangende boom omgezaagd in Jubbega

do 07 april 2022 18.14 uur

JUBBEGA - De brandweer moest donderdagmiddag in actie komen voor een scheef hangende boom aan de Boudewijn Leenheerstraat in Jubbega. De boom dreigde mogelijk om te vallen en is omgezaagd door de brandweerlieden.

Tijdens de actie werd de straat afgesloten. De boom is vakkundig weggehaald en in stukken gezaagd. Rond 18.00 uur was het gevaar weer geweken.