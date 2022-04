Drie bruggen in Noardeast-Fryslân toch handmatig bediend

do 07 april 2022 17.00 uur

DOKKUM - Drie bruggen in Noardeast-Fryslân worden dit vaarseizoen toch nog handmatig bediend. Het was de bedoeling dat de bruggen op afstand zouden worden bediend vanuit de bediencentrale It Swettehûs in Leeuwarden. Door leveringsproblemen van apparatuur is de overheveling uitgesteld tot in het najaar.

Het gaat om de provinciale brug Klaarkamp nabij Sijbrandahuis en twee bruggen van de gemeente Noardeast-Fryslân: de Hegedyksterbrege in Dokkum en de ir. D.F. Woudabrug nabij Ee. Deze liggen alledrie in de Staandemastroute Lauwersmeer-Leeuwarden.

Schaarste

De provincie Fryslân laat weten dat kritische onderdelen niet op tijd geleverd kunnen worden. "In veel sectoren is op dit moment sprake van significante schaarste op onderdelen. Zo ook op de markt van de elektro-installatie. Het treft daarmee noodzakelijke aanpassingen aan de inrichting en besturing van bruggen om tot een veilige en betrouwbare bediening op afstand over te kunnen gaan."

Kosten

De vertraging zorgt er wel voor dat er extra bedienkosten zijn. Afgerond komt 50.000 euro voor rekening van de provincie. De gemeente Noardeast-Fryslân draagt de extra bedienlasten voor de eigen bruggen.

Op dit moment worden in totaal 18 bruggen vanaf het nieuwe Swettehûs op afstand bediend.