Gytsjerk krijgt toch gebakken klinkers

do 07 april 2022 16.00 uur

GYTSJERK - Binnenkort gaat een deel van de hoofdwegen in Gytsjerk op de schop. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft op het laatste moment besloten om de hoofdstructuur toch te voorzien van gebakken klinkers. Het was in juli 2021 al de wens van de PvdA maar deze partij kon destijds niet rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad.

Door nieuwe inzichten is nu toch besloten om in trajecten die in deze as aan onderhoud onderhevig zijn wel de betonstraatstenen te vervangen door gebakken klinkers. Dit is in de lijn met de wens van het dorp en in het kader van duurzaamheid. Daarnaast bestond ook de wens om de tegels in de voetpaden te vervangen door gebakken klinkers.

De gemeente Tytsjerksteradiel laat weten dat normaliter wegen met betonstraatstenen ook weer betonstraatstenen krijgen. Er is nu echter besloten om de versleten betonklinkers te vervangen door gebakken klinkers.

Duurzamer

De gebakken klinkers zijn namelijk vele malen vaker te hergebruiken dan betonstraatstenen. Het gaat alleen om de rijbanen. Het herstraten van klinkers is duurder dan herstraten van tegels, daarom is de keuze gemaakt om de inrichting van de voetpaden in tegels te houden zoals het is.

Uiteindelijk zal de gehele hoofdstructuur van Gytsjerk voorzien worden van gebakken klinkers. De delen die binnenkort nog niet worden aangepakt, zullen later aan de beurt komen zodra de betonstraatstenen niet meer geschikt zijn voor hergebruik.