Twee vluchtelingen in gemeentelijke opvang in Twijzel

do 07 april 2022 14.57 uur

TWIJZEL - Er verblijven momenteel twee vluchtelingen in de gemeentelijke opvang in Twijzel. In de gemeente Achtkarspelen verblijven verder 17 Oekraïense vluchtelingen bij gastgezinnen.

De opvanglocatie in Twijzel neemt deze week tijdelijk de HUB-functie over van Heerenveen. Bij de HUB-locatie vindt de eerste opvang en registratie van Oekraïense vluchtelingen plaats. Ze kunnen even op adem komen voor ze doorreizen naar een opvanglocatie waar ze langere tijd kunnen verblijven. De vluchtelingen die al in de opvang in Twijzel waren konden daar gewoon blijven. Heerenveen neemt na deze week de HUB-functie weer over.

Korte termijn opvang

De opvanglocatie in Twijzel is vanaf volgende week weer beschikbaar voor reguliere opvang. Dit betekent niet dat de locatie ook direct in gebruik wordt genomen. De gemeente Achtkarspelen zal daarvoor wachten op een verzoek van de Veiligheidsregio Fryslân. De opvang in Twijzel is bedoeld voor de eerste 2 à 3 maanden opvang. Voor de langere termijn zijn locaties nodig waar mensen bijvoorbeeld een eigen slaapruimte hebben in plaats van een gedeelde slaapruimte.