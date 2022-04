Durk Pool stopt als Statenlid vanwege nep-account

do 07 april 2022 11.47 uur

HARKEMA - Het Friese Provinciale Statenlid van de VVD, Durk Pool, heeft per direct ontslag genomen als lid van de Provinciale Staten. Hij heeft namelijk de laatste weken getwitterd met een nep-account op naam van de FNP. Hij zou daarbij verschillende journalisten hebben gevolgd en nepnieuws verspreid hebben.

De VVD-staatsfractie heeft donderdag de situatie besproken over het vermeende Twitter-account. Vast kwam te staan dat Pool een grens had overschreden. Pool, woonachtig in Harkema, stopt per direct en neemt op 20 april officieel afscheid.

Nep standpunt

Pool had in maart het account @fnpfoarfryslan op Twitter aangemaakt. Als profielfoto werd het FNP logo gebruikt. Via het account werden berichten geplaatst over het standpunt van de FNP met betrekking tot de komst van de wolf. Pool kwam al vrij snel in beeld als verdachte omdat hijzelf een retweet deed.

De FNP stelde woensdag in een verklaring dat de actie onaanvaardbaar was omdat er namens de partij nepnieuws was verspreid.

