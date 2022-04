Frisian Flag 2022: internationaal samenwerken

do 07 april 2022 10.27 uur

LEEUWARDEN - Tot vrijdag wordt op vliegbasis Leeuwarden de internationale oefening Frisian Flag gehouden. Tijdens deze oefening, waaraan deelnemers uit Italië, Frankrijk, Canada, Amerika, Nederland, Engeland en Duitsland aan mee doen, is het grote toverwoord: Samenwerken. WâldNet was dinsdag uitgenodigd om op vliegbasis Leeuwarden bij de oefening aanwezig te zijn.

Vanaf de vliegbasis Leeuwarden wordt per dag 2x een missie gevlogen, waarbij er met ongeveer 25 vliegtuigen wordt gevlogen. Naast de 25 vliegtuigen vanaf de vliegbasis, doen ook vliegtuigen uit Duitsland en Engeland mee, welke vanaf hun eigen bases vliegen.

Er wordt geoefend op het samenwerken in grote groepen. In Europa is dit alleen mogelijk tijdens de Frisian Flag oefeningen. Dat dit belangrijk is, laat de situatie in Oekraïne zien. Het tij kan snel keren en dan is het belangrijk dat je als bondgenoten elkaars sterke en zwakke kanten kent. Daar kun je in een crisis gebruik van maken. Het doel van de oefening Frisian Flag is dit jaar niet anders dan andere jaren, maar de situatie in Oekraïne heeft alle deelnemers wel de noodzaak van een goede samenwerking doen inzien.

Een Canadese vlieger vertelde dat ze gewend zijn samen te werken met met name Amerikaanse collega's. Dat ze nu hier in Friesland aan een oefening met andere NAVO partners deelnemen, heeft al een hoop leerzame momenten opgeleverd.

Eén van de oefendoelen was om samen te werken met de vijfde generatie jachtvliegtuigen. Dat zijn naast wapenplatformen, ook informatiesponzen. De F-35 kan bijvoorbeeld digitaal informatie met andere vliegtuigen in de omgeving delen, zonder tussenkomst van vliegers. Frisian Flag 2022 is de eerste grote oefening in de wereld, waarin deze mogelijkheid is opgenomen.

Ook voor het grondpersoneel is het een gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kunnen kijken. Dat kan in geval van uitzending naar een crisisgebied, een voordeel zijn.

Ook nieuw in de editie van dit jaar is de deelname van helicopters. Met name boven Noordoost Friesland is hier in het begin van deze week mee geoefend. Dit zijn de mensen die in een crisis dicht op de vijand opereren en voor hun veiligheid afhankelijk zijn van jachtvliegtuigen. Andersom zijn de jachtvliegers afhankelijk van helikopters om hun op te pikken uit vijandelijk gebied, in geval het mis is gegaan en ze gedwongen worden uit het vliegtuig te springen. Beide scenario's zijn dan ook geoefend.

Poll: Wat vind jij? Moet er meer geld naar het leger?

Ja, investeren in Nederlands leger 47,8%

Ja, investeren in Europees leger 47,8%

Nee, het is prima zo 4,3%

Nee, minder investeren 0%

23 stemmen - poll is beëindigd