Valentina Tóth wint 35e editie Amsterdams Kleinkunst Festival

wo 06 april 2022 18.28 uur

ALDTSJERK - Valentina Tóth, opgegroeid in Aldtsjerk, heeft dinsdag de 35e editie van het Amsterdams Kleinkunst Festival gewonnen. In een volle theaterzaal van De Kleine Komedie in Amsterdam overhandigde de vakjury de AKF Sonneveldprijs 2022 voor haar voorstelling Wildbloei, \'een ode aan de hysterische vrouw’. Ook kreeg zij uit handen van presentator Thomas van Luyn de AKF Publieksprijs uitgereikt.

Valentina Tóth toont zich volgens de jury \'een fenomenaal performer die snel en goed tussen de verschillende typetjes en nummers kan schakelen. Zij weet dat te combineren met virtuoos pianospel, een fantastische zangstem en goed gecomponeerde nummers.’

De jury bestond uit Silvia Andringa (regisseur), Elisabeth Boor (regisseur en docent), Tom Dicke (pianist en componist), Jörgen Tjon A Fong (directeur De Kleine Komedie) en Vincent Wijlhuizen (directeur What You See Festival en programmeur).

Het Amsterdams Kleinkunst Festival werd voor de 35e keer georganiseerd. Oud winnaars zijn onder meer Thomas Acda, Maarten van Roozendaal, De Vliegende Panters, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Yentl en de Boer, Stefano Keizers, Glodi Lugungu, Rosa da Silva, Lotte Velvet en n00b.