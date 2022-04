Geen verandering in te vormen college Dantumadiel

di 05 april 2022 22.20 uur

DAMWâLD - De uitslag van de verkiezingen heeft laten zien dat een meerderheid van de inwoners wil dat Dantumadiel zelfstandig blijft. De lijsttrekkers van alle Dantumadielse partijen hebben met elkaar geconcludeerd dat het daarom voor de hand ligt dat het huidige college ook de komende vier jaar doorgaat. Wel hebben ze met elkaar de afspraak gemaakt dat het coalitieakkoord zo minimaal mogelijk wordt gehouden, zodat er veel ruimte is voor een raadsbreed akkoord.

De politieke partijen in Dantumadiel slaan, na de gemeenteraadsverkiezingen, de verkenningsfase voor een nieuwe coalitie nagenoeg over. De beoogde fractievoorzitters besloten in goed overleg met elkaar dat er meteen gestart kan worden met de inhoudelijke besprekingen.

De zetelverdeling van de vorige collegepartijen is gelijk als in 2018. Deze partijen hebben de samenwerking in het college als bijzonder constructief ervaren. Het ligt daarom voor de hand dat de college opnieuw gevormd wordt door Gemeentebelangen Dantumadiel, Sociaal Links, ChristenUnie en SGP. Jelle Boerema, wethouder van Noardeast-Fryslan, is aangesteld als formateur. Momenteel vinden er onder zijn leiding gesprekken plaats tussen deze partijen. Zij proberen samen tot een bondig akkoord te komen, waarin de coalitieafspraken van de komende 4 jaar staan.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe college wordt benoemd.