Auto aan laadpaal: knal en zonder spanning

di 05 april 2022 22.00 uur

HARKEMA - Het laden van een elektrische auto ging dinsdagavond mis in Harkema. Een bewoner van de Wide Pet had zijn voertuig aangesloten en daarna sloegen de stoppen eruit. Omdat er ook rook vrijkwam in de meterkast, werd gelijk alarm geslagen. De kinderen werden uit voorzorg snel van bed gehaald. Gelukkig viel alles - achteraf gezien - mee.

De brandweer is nog wel ter plaatse gekomen maar al snel werd duidelijk dat er geen gevaar meer was. De stroomkabel naar de hoofdschakelaar was wel weggesmolten. Installatiebedrijf Bouma is later ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen. De woning had geen spanning meer op het net vanwege de storing.