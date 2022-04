Dronken Dokkumer loopt over A32: voorwaardelijke celstraf

di 05 april 2022 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Dokkumer zorgde voor levensgevaarlijke situaties, door in de nacht van 27 op 28 augustus vorig jaar over de A32 bij Grou te rennen. De man was dronken. Dinsdag werd hij door de kantonrechter bij verstek wegens openbare dronkenschap veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week.

Gevaarlijke situaties

De man werd uiteindelijk aangehouden. Hij had tegen de politie gezegd dat hij het even niet zag zitten. Volgens de rechter had hij voor gevaarlijke situaties gezorgd. Ondanks het late tijdstip, het was na drie uur 's nachts, reden er behoorlijk wat auto’s over de A32. De man is vaker veroordeeld voor openbare dronkenschap.

Voorwaardelijke celstraf

De officier van justitie vroeg zich af wat er met hem aan de hand is. Zij eiste een onvoorwaardelijke celstraf van een week. De rechter maakte er een week voorwaardelijk van.