Deze week inzamelactie Oekraïne in Garyp / Earnewâld / De Westereen

di 05 april 2022 15.25 uur

GARYP - De Stichtingen Hulpgoederen Garyp/Earnewâld en Hulp Transport Roemenië De Westereen zijn een inzamelingsactie gestart voor opvang in Roemenië ten behoeve van vluchtelingen uit Oekraïne. Donderdag en vrijdag worden de goederen ingezameld.

Het gebied waar de stichtingen werkzaam zijn, is ongeveer 25 km gelegen van de grens met de republiek Moldavië, het armste land van Europa, ingeklemd tussen Oekraïne en Roemenië. En dat doet de stichtingen in samenwerking met burgemeester Dobreanu van de gemeente Voinesti en dominee Paul Marica van de baptistengemeente in Negresti, beide plaatsen in noordoost Roemenië.

Het door de stichting hulpgoederen Roemenië Garyp/Earnewâld gerealiseerde Multi Functioneel Centrum in Schitu Stavnic, gemeente Voinesti, wordt deels niet gebruikt en in overleg is besloten deze locatie te gebruiken voor opvang van vluchtelingen.

Het doel is het inzamelen van bedden, matrassen, kussens, dekens, slaapzakken en overige noodzakelijke medische en hygiëne hulpmiddelen ( medicijnen, pampers, damesverband, toiletartikelen, etc.) Medio april zullen de goederen naar noordoost Roemenië worden gevraagd.

De gevraagde goederen kunnen ingeleverd worden op donderdag 7 april en vrijdag 8 april a.s., tussen 9.00 en 19.00 uur

Garyp: bij Piet en Ineke de Jong, Inialoane 61

De Westereen: Winkelcentrum nr. 51, voorheen Primera

Een financiële bijdrage is ook mogelijk. Van de opbrengst wordt ter plaatse in Roemenië voedsel gekocht voor de Oekraïense vluchtelingen. Uw financiële bijdrage kunt u storten op één van onderstaande bankrekeningnummers:

NL87 RABO 0132 4012 58 t.n.v. Stichting HTR De Westereen

NL81 RABO 0362 7193 30 t.n.v. Stichting Hulpgoederen Roemenië Garijp/Earnewâld

Beide stichtingen hebben de ANBI status.

Klik hier voor meer informatie