Kantonrechter heeft kritiek op 'typische OM-brief'

di 05 april 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Surhuisterveen (52) die op 8 november 2019 te hard reed op de Wâldwei, heeft maandag van de kantonrechter een boete van 400 euro gekregen. Als het Openbaar Ministerie (OM) een brief die naar de verdachte was uitgegaan duidelijker had opgesteld, dan had het helemaal niet tot een rechtszaak hoeven te komen. De rechter sprak van “een typische OM-brief”.

Crematie in Goutum

De Surhuistervener was op weg naar een crematie in Goutum van de vader van een goede vriend toen de politie hem met een lasergun betrapte op te hard rijden. De maximumsnelheid op de Wâldwei is 100 kilometer per uur, de Surhuistervener reed 133.

Lekke band

Hij had met zijn privé-auto een lekke band gekregen en moest in allerijl met een andere auto naar Goutum. Hij wilde beslist niet te laat komen, hij wilde zijn vriend bijstaan. De officier van justitie eiste een boete van 400 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van twee maanden.

Brief van OM

De rechter hield het bij enkel een boete. Dat had vooral te maken met de ouderdom van de zaak. Eigenlijk had er helemaal geen rechtszaak hoeven te komen. De Surhuistervener had een brief van het Openbaar Ministerie (OM) gekregen die volgens de rechter veel te onduidelijk was opgesteld. De verdachte had begrepen dat hij het OM moest bellen, in plaats daarvan moest hij een telefoonnummer doorgeven waarop het OM hem kon bellen.

“Typische OM-brief”

De man had driemaal met het OM gebeld en even zo vaak geen gehoor gekregen. De mededeling was volgens de rechter veel te onduidelijk op papier gekomen. De rechter: “Dit is weer zo’n typische OM-brief. Ik kan me voorstellen dat je er overheen leest en dat mensen in de fout gaan”. Als de verdachte wel contact had kunnen krijgen met het OM dan had de zaak via een transactie afgedaan kunnen worden.