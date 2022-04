Feestelijk startsein verbouwing woonzorglocatie Bennema State

ma 04 april 2022 15.55 uur

HURDEGARYP - De start van de verbouwing van woonzorglocatie Bennema State in Hurdegaryp werd vorige week feestelijk ingeluid met bewoners en medewerkers. Er worden acht nieuwe appartementen en acht huiskamers gebouwd aan de achtergevel van het gebouw. In november van vorig jaar werd er al gestart met de verbouwing. Een feestelijk moment kon niet eerder vanwege de coronamaatregelen.

Werken aan waardevolle dag

Noorderbreedte zet zich in om van elke dag een waardevolle dag te maken. Voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Een herkenbare en huiselijke omgeving en het elkaar kunnen ontmoeten is daarbij heel belangrijk. Met deze verbouwing gaat Bennema State daar verder aan werken. Met de nieuwbouw worden, naast acht nieuwe appartementen, ook acht huiskamers gerealiseerd. In deze gemeenschappelijke ruimtes kunnen de bewoners straks elkaar ontmoeten, de krant lezen, meedoen aan activiteiten en met elkaar koken en eten. Er is altijd iemand in de huiskamer aanwezig voor zorg, ondersteuning of een praatje. De huiskamers leveren zo een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een waardevole dag.

Feestelijk moment op 1 april

Nu de meeste coronamaatregelen opgeheven zijn, was er deze vrijdag de gelegenheid om de start van de nieuwbouw, samen met bewoners en medewerkers, te vieren. De sneeuwval gooide enigszins roet in het eten van de georganiseerde buiten-festiviteiten. Maar dit werd opgelost: bewoners en medewerkers onthulden, binnen en vol trots, mooie borden met daarop de impressie van de nieuwe appartementen en huiskamers. Ook werden alle bewoners van Bennema State getrakteerd op een feestelijk taartje en in de middag was er live muziek. De verwachting is dat het nieuwe gedeelte begin 2023 in gebruik genomen kan worden.