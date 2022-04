Twijzeler rijdt door na botsing: zes weken cel

ma 04 april 2022 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige inwoner van Twijzel moet in totaal zes weken zitten omdat hij op 1 november 2020 was doorgereden nadat hij op de Tolwei in De Westereen op een andere auto was gebotst. De Twijzeler ontkende, maar politierechter Marja Noorman vond dat er duidelijke aanwijzingen waren dat de man wel degelijk achter het stuur van de auto had gezeten die de botsing had veroorzaakt.

Geen voorrang verleend

De bestuurder van de andere auto had verklaard dat een bestelautootje met grote snelheid op hem af was gereden, toen hij op de Tolwei werd aangereden door een andere auto. Het was een bestelautootje, hij vermoedde dat het een Peugeot Partner of een Citroën Berlingo was. De bestuurder van die andere auto had verzuimd voorrang te verlenen.

Kenteken doorgegeven

De man kon een beschrijving van de bestuurder van de bestelauto geven en een getuige had een kenteken doorgegeven. Dat kenteken kwam op één letter na overeen met de auto waarin de verdachte op dat moment, een Citroën Berlingo, die eigendom was van zijn baas.

Telefoonnummer van de verdachte

De bestuurder van de andere auto had bovendien een telefoontje van iemand van een sloopbedrijf gehad. De sloper meldde dat iemand bij hem had geïnformeerd naar onderdelen voor een Berlingo. Het mobiele nummer waarmee de sloper was gebeld was het nummer van de verdachte.

Ziek in bed

Die vond het 'heel vreemd' dat de sloper zijn nummer had doorgegeven. De man zei dat hij op de bewuste dag niet in De Westereen was, hij zou daar überhaupt nooit komen. Bovendien lag hij op de dag van de botsing thuis ziek in bed. De man is op het gebied van verkeersdelicten geen onbekende van de politie. Behalve snelheidsbekeuringen heeft hij veroordelingen voor rijden onder invloed, rijden zonder geldig rijbewijs en verlaten van de plaats van het ongeval achter zijn naam staan.

Afgelopen week weer aangehouden

Destijds liep hij in twee verschillende proeftijden. Afgelopen week was hij volgens officier van justitie Inge Schaafsma weer aangehouden voor rijden onder invloed van verdovende middelen en rijden zonder geldig rijbewijs. Alles bij elkaar was het allemaal “teveel toeval” vond de rechter. Noorman concludeerde dat de Twijzeler de bestuurder van de Citroën Berlingo moet zijn geweest.

'Ontzettend asociaal'

De rechter noemde het “ontzettend asociaal” dat de Twijzeler er vandoor was gegaan terwijl hij iemand schade had toegebracht. Overeenkomstig de strafeis van de officier veroordeelde de rechter de man voor het doorrijden na een aanrijding en het niet verlenen van voorrang tot drie weken cel plus een rijontzegging van twee maanden. Er stond nog een voorwaardelijke celstraf van drie weken op de lat. Die moet de man ook uitzitten. Van een voorwaardelijke rijontzegging van een jaar zette de rechter de helft om in een onvoorwaardelijk rijverbod.