Humoristische goochelshow van Steven Kazan in de Colle te Kollum

ma 04 april 2022 13.22 uur

KOLLUM - Wie herinnert zich niet de komische goochelshows op TV van Tommy Cooper ? Er ging altijd van alles mis terwijl hij juist wel heel goed kon goochelen. De zoon van Hans Kazan lijkt een waardige opvolger te zijn. Hij kan, net als zijn vader, goochelen maar doet dit op een zeer humoristische wijze, geassisteerd door zijn vrouw Jamie.

Een recensie: "Steven Kazàn blinkt uit in publiekscontact. Je hebt het idee dat je naar een ter plekke bedachte, spontane show zit te kijken, maar uit alles blijkt dat de acts tot in de puntjes voorbereid zijn. Steven verbaast en verrast en zorgt er met zijn innemende persoonlijkheid en vakmanschap voor dat de hele zaal geniet en meedoet met deze interactieve voorstelling. Een hele dikke aanrader!”

Zaterdagavond 9 april treden ze op in Theaterzaal de Colle te Kollum. Er zijn nog kaarten te krijgen via www.decolle.nl

Theater de Colle

Na de coronacrisis is het voor theater de Colle erg moeilijk om weer mensen naar het theater te trekken. De programmaraad van het theater bestaat uit allemaal vrijwilligers. Erie Dam laat WâldNet weten: "De kaartverkoop stagneert en we hebben al een aantal shows moeten cancelen. Met sponsoren brengen we de toegangsprijs omlaag. Ook voor deze voorstelling hebben we een sponsor gevonden zodat de toegangsprijs geen 15 maar 10 euro bedraagt!"