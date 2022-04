Losse flodder aangetroffen in Burgumer sporthal

ma 04 april 2022 11.32 uur

BURGUM - Een opmerkelijke vondst deze maandagochtend in Burgum. In sporthal De Nije Westermar werd een patroon voor een vuurwapen aangetroffen. De politie laat in een reactie weten dat het om een oefenpatroon voor een vuurwapen ging. Agenten hebben deze opgehaald.

Een betrokkene laat WâldNet weten dat zo'n losse flodder ook nog gevaarlijk kan zijn. Als je deze munitie doorboort of bewerkt dan zou het verbrandingskruid of slaghoedje kunnen worden geactiveerd. Het is onduidelijk hoe het patroon in de sporthal is beland.