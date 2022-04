Talentvolle cornettiste Grace Elzinga (13) wint Spavo-award

ma 04 april 2022 10.38 uur

SURHUISTERVEEN - Grace Elzinga uit Boelenslaan heeft afgelopen zaterdagavond de Spavo-award gewonnen. De award is een aanmoedigingsprijs voor muzikaal talent. De prijs wordt traditiegetrouw toegekend tijdens het drukbezochte Spavo Spring Concert in Surhuisterveen. Het was zaterdag voor het eerst in drie jaar tijd dat het Spavo Spring Concert werd georganiseerd.

De dertienjarige Grace Elzinga speelt sinds 2020 op cornet bij het A-korps van Blaast de Bazuin Surhuisterveen. Ze kreeg de award - een bijzondere ketting - uitgereikt door voorzitter Joop Atsma van de Vereniging Spavo. "Grace is heel talentvol", zei Atsma tijdens de uitreiking.

"Ze behaalde haar A-diploma van muziek met lof. Dat heeft ze heel goed gedaan. Veel eerdere winnaars van de Spavo Award zijn later dirigent of beroepsmuzikant geworden, dus er ligt een mooie muzikale toekomst in het verschiet." Eerdere winnaars van de Spavo-award waren onder meer Gouke Gerben Wielenga, Robbert Oegema en Grytsje van Leersum.