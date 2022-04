Hardleerse Dokkumer blijft positief testen op coke

ma 04 april 2022 10.14 uur

LEEUWARDEN - Een 21-jarige Dokkumer liep zondagmiddag tegen de lamp in Leeuwarden. De man werd omstreeks 16.50 uur door de politie gecontroleerd op de Dammelaan. De bestuurder was in 2021 al twee keer 'positief getest' op drugsgebruik. Dat was een mooie aanleiding om de man opnieuw te controleren.

De speekseltest testte deze keer positief op het gebruik van cocaïne. De man uit Dokkum werd door de politie aangehouden. Op het politiebureau is door de arts bloed afgenomen voor nader onderzoek. De verdachte is gehoord en er is proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder kreeg een rijverbod voor de duur van 24 uur.