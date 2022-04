Met je onderneming naar het buitenland? Dit moet je weten!

ma 04 april 2022 10.04 uur

LEEUWARDEN - Heb je een goedlopende onderneming en wil je bijvoorbeeld met je webshop opereren in het buitenland? Dan is dit misschien wel hét moment. Tegenwoordig is het namelijk vrij eenvoudig om je webshop uit te breiden naar het buitenland. Maar een problemen waar ondernemers vaak tegenaan lopen zijn: taal en cultuur. Want hoe vertaal je eigenlijk een webshop en waar let je op bij het vertalen van je teksten? Hoe spreek je een doelgroep aan in een andere taal? Het zijn complexe vraagstukken die invloed hebben op het succes van je onderneming in het buitenland. Maar met de onderstaande tips ben jij goed voorbereid.

Internationaal uitbreiden

Het is de droom van elke ondernemer: een goedlopende webshop in Nederland en buitenland. Niet gek, want mede door de komst van het internet lijkt de wereld kleiner dan ooit. Het is daarom niet gek dat ondernemers, die in Nederland opereren, kiezen om een nieuwe markt te betreden in het buitenland. Want de kans is groot dat er ook vraag is naar je product of dienst in het buitenland.

Concurrentie in het buitenland

De kans dat een concurrent hetzelfde product of dezelfde dienst al aanbiedt is vrij groot in het buitenland. Het is daarom belangrijk om op te vallen tussen deze concurrenten als nieuwkomer. Onderzoek daarom eerst wie de concurrenten zijn en hoe zij communiceren naar de doelgroep. Spreken ze de doelgroep informeel aan? Bekijk bijvoorbeeld posters, social media-uitingen, online advertenties en natuurlijk de website. Door de communicatie van de concurrentie te analyseren, krijg je een beter beeld van andere partijen en de doelgroep. Dit is zeer waardevol want zo weet jij wat je juist wel en niet moet doen.

De kracht van communicatie

Toch ontkom je niet aan misschien wel het moeilijkste proces bij internationaliseren: vertalen. Heb je een webshop en wil je een nieuwe doelgroep aanspreken, dan moeten teksten op de website worden vertaald. Want de doelgroep is nog niet bekend met je onderneming. Communicatie is daarom belangrijk. Het zorgt dat de doelgroep bekend raakt met je onderneming, dienst en product. Neem hiervoor dan ook de tijd. Folders, documenten en een webshop vertalen naar het Engels is vaak nog wel te doen. Maar wat als je taal niet spreekt of begrijpt? Wat doe je dan?

Vertalen van teksten

Gelukkig zijn er tegenwoordig genoeg hulpmiddelen te vinden bij het vertalen. Van een online vertaalmachine tot aan een professioneel vertaalbureau. Wil je kwalitatieve teksten zonder vertaalfouten? Kies dan voor de diensten van een vertaalbureau. Grote ondernemers maken al jarenlang gebruik van de diensten van een vertaalbureau bij het teksten vertalen. Het is namelijk eenvoudig, snel en de kwaliteit is hoog. Vooral bij het toetreden in een nieuwe markt wil je begrepen worden door de doelgroep. Correct vertaalde teksten zijn dan essentieel. Vooral bij vakjargon is de vertaling belangrijk. Want in sommige talen kan de definitie van een woord anders zijn.

Extra tips bij internationaliseren

Onderzoek naar de concurrentie, communicatie en goede vertalingen van teksten maken een stap naar het buitenland succesvol. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken. Van wetten en regels tot aan de cultuur. Er zijn bijvoorbeeld landen waar men niet zo open over politiek praat. Een stap naar het buitenland met je onderneming gaat gepaard met uitdagingen in: taal, regelgeving, verschillen in cultuur en kosten. Begin daarom met een goed onderzoek naar de nieuwe markt en begin met een strategie.

Sparren over internationale kansen?

Heeft dit artikel jou gemotiveerd om de stap naar het buitenland te maken? Neem dan eens contact op met een professioneel vertaalbureau om de mogelijkheden te bespreken. Vertaalbureau Perfect, marktleider in vertalen, spart graag mee over jouw internationale kansen. Twijfel niet langer over de toekomst van jouw webshop en neem vandaag nog contact op.