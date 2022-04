Twijzel wordt overstapplek voor vluchtelingen uit Oekraïne

zo 03 april 2022 18.22 uur

TWIJZEL - In Twijzel worden de komende tijd vluchtelingen opgevangen uit Oekraïne. Twijzel neemt de hub-functie over van Heerenveen.

Tot op heden werden in de Hoekstrahal in Heerenveen als eerste vluchtelingen tijdelijk opgevangen. Vanuit daar werd er vervolgens een meer permanentere plek gezocht in Friesland. De Hoekstrahal wordt sinds kort ook gebruikt als noodopvang voor 150 vluchtelingen uit Ter Apel waardoor het te druk is geworden.

Tijdelijk

In overleg met de Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en de gemeente Achtkarspelen is de HUB-functie tijdelijk naar Twijzel verplaatst. De komende week kunnen de vluchtelingen uit Oekraïne daar terecht als 'overstaplocatie'. Er is plaats om tijdelijk de eventuele intake en overnachting over te nemen van Heerenveen.

Vanuit de HUB reizen vluchtelingen uit Oekraïne zo vlot mogelijk door naar een opvanglocatie elders in de provincie waar ze langere tijd kunnen blijven. Als het nodig is, wachten ze in de HUB even voor die doorreis en komen hier op adem. Vluchtelingen die ’s avonds aankomen kunnen zich opfrissen en blijven slapen.

De opvanglocatie in Twijzel is na deze 7 dagen weer bestemd voor reguliere opvang. De vluchtelingen die al verblijven in de opvang in Twijzel kunnen daar blijven. In de opvanglocatie in Twijzel is ruimte voor de opvang van 70 personen.

Tussenstop niet altijd nodig

Overigens lukt het de Veiligheidsregio steeds sneller het proces van het doorverwijzen naar een opvanglocatie uit te voeren, vaak zonder tussenstop. De Veiligheidsregio en de gemeenten zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld.