Noordoost Friesland: risicogebied voor toename online gokverslavingen?

zo 03 april 2022 13.00 uur

DOKKUM - Door omstandigheden zoals verschillende COVID lockdowns is het Holland Casino in Leeuwarden voor lange periodes gesloten moeten blijven. Dit heeft geleid tot een tegenvallende omzet voor het casino, maar dat betekent niet dat inwoners van Noordoost Friesland minder zijn gaan gokken. In tegendeel. Uit cijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat tijdens deze verschillende periodes van luwte veel mensen zich tot het online gokken hebben gewend. Hoe heeft dit precies plaats kunnen vinden en waarom moeten we in Noordoost Friesland extra opletten?

Relatief weinig casino’s in Noordoost Friesland

Het CBS heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de casino markt in Nederland en daaruit blijkt dat Friesland, samen met bepaalde delen van Zeeland, het minst aantal casino bedrijven huisvest van Nederland. Het Holland Casino in Leeuwarden is daarbij de bekendste, dichtstbijzijnde casino. Wanneer mensen uit de regio een casino willen bezoeken is dit de meest voor de hand liggende optie. De dichtstbijzijnde andere Holland Casino’s zijn namelijk te vinden in Groningen of Amsterdam. De gevolgen van deze lage casino dichtheid zijn tweeledig. Enerzijds moeten mensen ver reizen wanneer ze in een fysiek casino hun gokbehoeftes willen voldoen en anderzijds voelen veel personen zich genoodzaakt zich te wenden tot online casino’s.

Wat zijn online casino’s en waarom zijn ze zo populair?

Sinds de opkomst van het internet zijn online casino’s populair onder de internationale bevolking. Zoals zoveel dingen op het internet hebben online casino’s het gokken makkelijker en toegankelijker gemaakt voor grote groepen mensen. Dat wil zeggen dat mensen niet meer hoeven reizen om naar een casino te gaan, ze kunnen vanuit het comfort van hun eigen huis deelnemen aan kansspelen. Bovendien zijn deze kansspelen 24/7 beschikbaar, terwijl normale casino’s normale openingstijden hanteren. De gokspellen in online casino’s zijn vaak een-op-een kopieën van de spellen zoals bekend zijn uit fysieke casino’s; poker, blackjack, roulette en legio variaties op de slotmachines.

De recente populariteit van online casino’s moet vooral gezien worden in het licht van de COVID-pandemie en de nieuwe Nederlandse wetgeving omtrent kansspelen. Door de nieuwe kansspelwetgeving zijn er een aantal grote online casino’s die zich op de Nederlandse markt zijn gaan richten en door de COVID-pandemie zijn er is er een grote groep thuiszitters ontstaan die zich heeft ontwikkeld tot een potentiele doelgroep voor deze bedrijven.

Ophef om nieuwe casino wetgeving

Waar online gokken in Nederland voorheen uitsluitend gebeurde bij casino’s zonder vergunning, is het sinds een aantal maanden mogelijk om te gokken bij gelicentieerde casino’s. Sinds oktober 2021 is de wet kansspelen op afstand in gegaan, wat inhoudt dat de online gokindustrie tegenwoordig gereguleerd is. Hoewel de overheid meent dat een gereguleerde markt zal zorgen voor meer veiligheid voor de gebruikers, zijn er voldoende mensen die er anders overdenken. Zo was er de LinkedIn post van jongeren medewerker Marco Mout uit Zutphen die viraal ging, waar hij zich beklaagde over het groeiend aantal gokverslaafde jongeren waar hij mee te maken kreeg. En de ophef in Zwolle, nadat bleek dat de voetbalclub PEC Zwolle zich liet sponsoren door verschillende gokbedrijven.

Sinds de opening van de legale gokmarkt in Nederland in het afgelopen jaar, proberen verschillende online casino’s direct een relevant marktaandeel te veroveren. Zo zijn er op TV en radio legio reclames te vinden voor deze nieuwe casino’s in Nederland. Deze agressieve marketingstrategieën vallen echter niet bij iedereen in goede aarde. Zo werden er recentelijk zelfs Kamervragen gesteld of er niet meer beperkingen moeten gelden voor het maken van reclame voor kansspelen.

Is de Noordoost Friesland een risicogebied voor online gokverslavingen?

De ontstane ophef valt te begrijpen. Met de grote hoeveelheden reclames op TV, radio en internet is de kans groot dat grote groepen mensen die voorheen nog niet online gokten, dat nu wel zullen doen. Uiteraard is dat nu juist het doel van de reclames en valt dat vanuit het perspectief van de bedrijven achter de casino’s te begrijpen. Toch heerst er bij veel mensen de vraag of de overheid dit moet toelaten op deze manier. Met name in de afgelopen twee jaren, waarin veel personen thuis hebben gezeten vanwege de COVID-pandemie, is het aantal personen dat actief is binnen online casino’s zonder vergunning gestegen.

Veel mensen zijn op deze manier voor het eerst in aanraking gekomen met online gokken en hebben het gemak van de online casino’s kunnen ontdekken. De vraag is nu welk deel van die groep weer terug naar de fysieke casino’s trekt, nu dat die weer geopend zijn, en welk deel van de mensen aan de online casino’s gekluisterd blijft. Met name in gebieden met een lage casino dichtheid, zoals in Friesland, is relevant om de signalen van gokverslaving in de gaten te houden. Het risico dat mensen een onveilig casino zonder vergunning zullen prefereren boven een lange auto rit naar een fysiek casino is hier hoger dan in gebieden waar toegang tot fysieke casino’s relatief makkelijker is.

Wat kun je doen als je gokverslaving vermoedt?

Wanneer je het vermoeden hebt dat iemand in jouw omgeving verslaafd dreigt te raken aan online gokspellen, is het belangrijk om hier open over te praten met diegene. Creëer een open dialoog zonder verwijten en stel de ander op de hoogte van de verschillende platformen in Nederland die hulp bieden bij gokverslavingen.

Zo kun je iemand, of jezelf, aanmelden bij Trimbos Gokkeninfo. Dit is een loket en een centraal steunpunt dat te maken heeft met gokproblemen. Zij bieden hulp aan mensen met gokproblemen, maar ook begeleiding en ze verwijzen mensen met gokproblemen naar hulp en begeleiding in de buurt.

Ook kun je contact opnemen met GokHulp, hulpverlening bij gokproblemen. Dit kan ook anoniem. Zij bieden online zelfhulp maar ook online begeleiding. Het meest voor de hand liggende, lokale alternatief is Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN). Zij hebben verschillende locaties verspreid door Friesland.