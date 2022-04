Scooterrijder (22) rijdt onder invloed door Leeuwarden

zo 03 april 2022 10.20 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige scooterrijder uit de gemeente Noardeast-Fryslân liep zondagochtend vroeg tegen de lamp in Leeuwarden. De bestuurder werd om 4.25 uur door de politie gecontroleerd op de Nieuweweg in Leeuwarden. Hij had te diep in het glaasje gekeken.

Op het politiebureau blies de bestuurder 845 ug/l. Het rijbewijs is door de politie ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt. De bestuurder kreeg een rijverbod voor 12 uur.