'Lam op het treinstation in Buitenpost'

za 02 april 2022 13.58 uur

BUITENPOST - Treinpassagiers hebben zaterdag aan het begin van de middag een lammetje gevangen op het treinstation in Buitenpost. De politie werd ingeschakeld en die heeft het jonge dier opgehaald.

"Bij de melding 'lam op het treinstation in Buitenpost', was dit niet iets waar we gelijk aan dachten", zo schrijft de politie. Vooralsnog is het niet bekend hoe het dier daar terecht is gekomen. "Het is niet bekend of het lammetje met de trein naar Buitenpost is afgereisd, al lijkt het aannemelijker dat het aan is komen dartelen", zo laat de politie weten.

Het beestje is voorzien van een blauw kenmerk op de rug. Tijdelijk onderdak en verzorging is door agenten geregeld. De eigenaar van het lammetje kan contact opnemen met de poltie via 0900-8844.

