Kat gered uit boom aan Groustins in Burgum

za 02 april 2022 12.20 uur

BURGUM - Een kat is zaterdagochtend door de brandweer uit een boom gered in Burgum. De kat zou al enkele dagen bivakkeren in een boom aan de Groustins. Nadat de bevelvoerder vooraf een schouw had gedaan, werd besloten om in actie te komen.

Uiteindelijk moest een takje afgezaagd worden zodat de kat naar beneden gehaald kon worden. Het beestje belandde wel in een slootje maar werd daarna snel op het droge geholpen door een brandweerman. Daarna kon de kat gewikkeld in een deken mee naar huis met het baasje.

De actie van de brandweer trok veel bekijks op de buurt.