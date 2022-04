Burgemeester Johannes Kramer ontvangt eerste exemplaar jubileumboek Vogelwacht Kollum e.o

za 02 april 2022 11.33 uur

KOLLUM - Na twee jaar organiseerde de Vogelwacht Kollum e.o. vrijdagavond de jaarvergadering in de Colle in Kollum. Na eerst een welkomstwoord van voorzitter Sies Krap werd na de huishoudelijke mededelingen om 20.00 uur de jaarvergadering geopend.

Bestuurslid Willem v/d Kooy is afgetreden en het bestuur heeft Herman Hoekstra voorgesteld als nieuw bestuurslid. Ook werd aftredend voorzitter Sies Krap opgevolgd door Doeke Dam. Sies Krap werd voor zijn verdienstelijkheid benoemd tot erelid van de vogelwacht Kollum.

Vogelwacht Kollum e.o. bestaat 75 jaar en daarom is door enkele ereleden een jubileumboek gemaakt waarvan het eerste exemplaar tijdens de vergadering werd uitgereikt aan burgemeester Johannes Kramer van de gemeente Noardeast Fryslan. Ook werd de vernieuwde website www.vogelwacht.nl gepresenteerd.

In de pauze was de traditionele verloting en daarna werden de nazorgers en andere vrijwilligers bijgepraat over het monitoringsprogramma van het komende voorjaar. Na de vergadering was er gelegenheid voor de gezellige nazit.

