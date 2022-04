Fietsster gewond na aanrijding met auto in Dokkum

vr 01 april 2022 17.56 uur

DOKKUM - In Dokkum is vrijdag aan het einde van de middag een fietsster in botsing gekomen met een auto. De vrouw op de fiets reed op het Damwaldsterreedtsje toen ze op het kruispunt met de Bonifatiuspolder werd aangereden door een auto. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de fietsster te onderzoeken.

De jongedame is voor nader onderzoek in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De bestuurder kon met een kleine kras op de auto zijn weg weer vervolgen. De fiets liep weinig schade op.