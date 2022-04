Kun je met crypto’s je koopkracht beschermen?

vr 01 april 2022 16.28 uur

LEEUWARDEN - Inflatie is al een tijdje volop in het nieuws en het lijkt erop dat het voorlopig nog wel even door zal gaan. Inflatie is niets anders dan geldontwaarding en dat houdt weer in dat je voor je euro’s minder kan krijgen. Het begon met aardgas dat wat prijs betreft uit de pan rees en dat heeft weer invloed op vrijwel alle andere producten.

Olie, dat gekoppeld is aan gas, werd steeds duurder en zo kunnen we nog even doorgaan. Inmiddels wordt ook zonnebloemolie gehamsterd en is er de vrees voor een forse stijging van broodprijzen vanwege de toestand in Oekraïne. Als je spaartegoeden hebt, krijg je daarop nog steeds geen rente, terwijl de waarde dagelijks afneemt en schijnbaar ook steeds sneller. Geven crypto’s zoals de Bitcoin, de Ethereum of de dogecoin een bescherming tegen inflatie? Daarvoor is het slim om de Ethereum koers en de dogecoin koers eens te bekijken en wat meer over deze cryptomunten te lezen.

De Ethereum als belegging

Men noemt deze munt ook wel de Ether en deze lijkt in veel opzichten op de bitcoin. De Ethereum wordt niet uitgegeven door een land of een instelling maar bestaat alleen virtueel, dus op je computer. De Ethereum berust op blockchain dat is een systeem dat nog het meeste lijkt op een database. In een database wordt centraal informatie opgeslagen over bepaalde zaken. Daarbij kan je denken aan een bank die de gegevens van de klanten centraal bijhoudt.

Bij blockchain is er geen centrale opslag, maar is er een 'keten’ van informatiedragers. Praktisch staan de gegevens in ontelbare computers vermeld. Voor een cryptomunt is er derhalve geen bank nodig en maakt het ook niet uit als er computers in de keten (blockchain) verdwijnen. De informatie staat immers op vele andere plaatsen. Een ander groot verschil met gewone munten is dat de Ethereum niet extra kan worden aangemaakt door een overheid als er meer geld in omloop moet worden gebracht. Dat is vaak een extra reden voor inflatie. Voor de Ethereum geldt dat er een maximum is voor het aantal munten dat in omloop zal komen en niemand kan dat aanpassen.

Wat is de dogecoin?

De dogecoin is eigenlijk begonnen als een grap. Het was een parodie op de bitcoin en het logo van de dogecoin is een Japanse hond, een Shiba. De munt is vooral beïnvloed door Elon Musk, een van de rijkste mensen ter wereld en grootaandeelhouder van Tesla. Volgens Musk is de dogecoin de bitcoin voor het \'gewone volk’ en heeft deze munt de toekomst wat betreft het moderne betalingsverkeer. Een voordeel is dat de koers van de dogecoin momenteel rond de € 0,12 ligt terwijl de koers van de Ethereum in de buurt van de € 3.000 komt (eind maart 2022). Het is dus eenvoudiger om een aantal dogecoins aan te kopen.

Maar zijn crypto's inflatiebestendig?

De realiteit is dat niemand dit nu kan bevestigen. Crypto’s bestaan pas gedurende begin van de 21ste eeuw. In die tijd is er nog geen periode geweest van langdurige hoge inflatie. Toch zien steeds meer analisten crypto’s als een veilige haven in tijden van inflatie of economische teruggang. Daarbij is spreiding altijd van belang en wordt afgeraden om je hele vermogen te beleggen in crypto’s.