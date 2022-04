Bloembak Dokkum Tulpenstad vernield door vandalen

vr 01 april 2022 14.16 uur

DOKKUM - De stichting Dokkum Tulpenstad heeft ook dit jaar met dank aan haar sponsoren op verschillende plaatsen tulpenbakken geplaatst. Binnen een week na plaatsing hebben vandalen op de Markt in Dokkum een plantenbak volledig vernield. De stichting roept de dader(s) of getuigen op om contact te zoeken met stichting Dokkum Tulpenstad via info@dokkumtulpenstad.nl

Dokkum Tulpenstad

Stichting Dokkum Tulpenstad zorgt voor prachtige tulpenvelden op de bolwerken en de bloemschalen in de binnenstad. Naast dat het er mooi en fleurig uitziet, zijn de bloemen ook goed voor de biodiversiteit. De wilde bloemen in de bollenmix dienen als voedselbron voor bijen, maar hebben ook een grote aantrekkingskracht op vlinders en andere insecten. De vrijwilligers van de stichting zijn steeds in gesprek met ondernemers en met de gemeente om samen de binnenstad vanaf februari te voorzien van bloembollen. Dat begint met onder andere de vroege narcissen op de bolwerken en gaat daarna verder met de tulpen. De tulpenbakken in de binnenstad zijn gesponsord door bedrijven.