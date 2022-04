Burgerschool uit Dokkum wint Friese onderwijsprijs

vr 01 april 2022 12.12 uur

DOKKUM - De Burgerschool in Dokkum heeft de Friese onderwijsprijs 2019-2021 gewonnen in de categorie basisonderwijs. De school krijgt de prijs voor het project \'Bouwen aan ambitie’, waarmee ze kinderen wil stimuleren het maximale uit zichzelf te halen. Gedeputeerde Sietske Poepjes kwam de prijs donderdag op school brengen.

Met \'Bouwen aan ambitie’ gaan de leerlingen van de Burgerschool op zoek naar hun talenten. Zo ontdekken ze waar ze goed in zijn en hoe ze dat kunnen toepassen. Die ontdekkingstocht bestaat uit talentgesprekken, gastlessen en workshops van ondernemers uit de buurt, zoals een tandarts, een advocaat of een architect. Ook leren ze welke opleiding ze moeten volgen voor een bepaald vak.

Poepjes is enthousiast over het project: “de bern leare op in hiel moaie manier wêr't se goed yn binne, wat harren bliid makket en hoe't se it har wurk meitsje kinne. Dat is prachtich. Elk bern is oars, mar se fine allegear wat by har past. En dêr giet it om: dat elk bern docht wat er wol en wêr't er goed yn is.”