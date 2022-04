Welkom en afscheid raadsleden Achtkarspelen

vr 01 april 2022 12.07 uur

BUITENPOST - Dinsdag namen dertien raadsleden afscheid van de raad. Dat gebeurde tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering. Burgemeester en voorzitter van de raad Oebele Brouwer sprak alle raadsleden persoonlijk toe. Raadsleden kregen gelegenheid om de volle raadzaal toe te spreken en ontvingen bloemen en een mooie attentie.

Een dag later, op woensdag 30 maart, was diezelfde raadzaal wederom tot de laatste stoel bezet. De lege stoelen werden opgevuld door dertien nieuwe raadsleden. Na het afleggen van de eed of belofte, breekt er voor de raadsleden een vier jaar durende periode aan in politiek Achtkarspelen.

Nieuwe raadsleden

Mevrouw Wia Boonstra (PvdA) uit Surhuisterveen

De heer Albert van Dijk (FVD) uit Stroobos

De heer Jeffrey Graansma (PVV) uit Boelenslaan

Mevrouw Thea Kuipers-Jorna (CDA) uit Twijzelerheide

Mevrouw Sandra van der Ploeg (CDA) uit Surhuisterveen

Mevrouw Wietske Poelman (FNP) uit Buitenpost

De heer Rienk Schootstra (CDA) uit Buitenpost

De heer Jouke Spoelstra (CDA) uit Drogeham

Mevrouw Dineke Terpstra-Kerkhof (GBA) uit Kootstertille

De heer Wopke Veenstra (FNP) uit Harkema

Mevrouw Anita Vellema-Plazier (CU) uit Kootstertille

De heer Edwin de Vries (GBA) uit Surhuisterveen

De heer Klaas Sietse van der Wal (CU) uit Buitenpost



Vertrekkende raadsleden

De heer Rinus Buising (zelfstandig raadslid) uit Twijzel

Mevrouw Maaike Dotinga-van der Veen (FNP) uit Surhuisterveen

De heer Harrie Graansma (PVV) uit Boelenslaan

De heer Frans Hoekstra (GBA) uit Harkema

De heer Freddy Hoekstra (VVD) uit Surhuisterveen

De heer Eppie Hooghiemstra (CU) uit Drogeham

De heer Sake van der Meer (FNP) uit Kootstertille

De heer Douwe van Oosten (CU) uit Buitenpost

De heer Sjon Stellinga (PvdA) uit Augustinusga

De heer Meindert Talma (CDA) uit Twijzelerheide

De heer Romke van der Wal (CDA) uit Buitenpost

Mevrouw Lydeke Zandbergen-Beishuizen (CDA) uit Buitenpost

De heer Jacob Zwaagstra (CDA) uit Buitenpost

Informateur

Inmiddels is Joop Atsma uit Surhuisterveen gestart als informateur om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een nieuwe coalitie. Als grootste partij heeft het CDA Atsma als kandidaat voorgedragen. De oud-staatssecretaris was eerder ook informateur en formateur in de gemeente.