1 april grappen in de regio

vr 01 april 2022 12.05 uur

BURGUM - Het is weer 1 april. De dag dat een grapje maken mag. Daarom heeft WâldNet een aantal grappen en grollen op een rij gezet.

Paaltje voor meneer

In Damwâld werd de heer Talma verrast met een paaltje op de oprit. Hij werd landelijk bekend toen hij deze week in het tv-programma De Rijdende Rechter (klik hier voor uitzending) verscheen. Talma ergerde zich aan de paaltjes op de hoek van de Badhúswei en de J.R. Kloostermanstrjitte, omdat ze hem in de weg staan als hij snel door de bocht fietst.

Droogzwemmen in Buitenpost

In het gloednieuwe zwembad de Kûpe in Buitenpost werd vanaf vandaag cursus droogzwemmen aangeboden. Het zwembad zou hiermee een primeur hebben om als eerste zwembad in Nederland deze nieuwe activiteit te lanceren. Wethouder Jouke Spoelstra steunde het initiatief en had in maart al meegedaan tijdens de trainingen voor de cursus.

WC-papier op

De ouders van de leerlingen van basisschool De Arke in Burgum kregen deze week een melding dat het wc-papier deze vrijdag op zou zijn. De kinderen moesten zelf een rol meenemen. "Afgelopen week hebben we veel klachten van de schoonmaaksters gekregen over het toiletgebruik van onze leerlingen. Er wordt ontzettend veel wc-papier gebruikt en daardoor is het sneller op dan verwacht. De nieuwe bestelling van het wc-papier is onderweg, maar is helaas nog niet binnengekomen....."

Boeken op kleur in bieb

De medewerkers van de vijftien vestigingen van Bibliotheken Noord Fryslân waren deze week druk met het rangschikken van alle boeken op kleur. Directeur Paulien Schreuder liet weten dat de andere indeling op verzoek van veel klanten is. "De meest gestelde vraag aan onze medewerkers is ‘ik zoek een blauw boek, het is een thriller, maar ik weet niet meer hoe het heet of wie het geschreven heeft’. Door bij de spannende boeken nu alle blauwe boeken bij elkaar te zetten, kunnen onze leden het boek dat ze zochten, makkelijker vinden....."

(Brandweer)slang aangetroffen in Friesland

Brandweer Fryslân liet weten een wel heel bijzondere slang te hebben aangetroffen. "De brandweerploeg uit Sneek heeft vanochtend tijdens een uitruk aan de Vuurvlinder in Sneek een bijzondere brandweerslang aangetroffen. De brandweer onderzoekt waar de slang vandaan komt. Weet jij met wat voor slang wij te maken hebben? Laat het ons dan weten!"

Ook Jumbo test product op kleur

Ook de Jumbo in Dokkum kondigde deze vrijdag aan om producten op kleur te zetten. "Om de winkel overzichtelijker te maken, hebben we de producten voor jullie gesorteerd op kleur! Hierdoor is boodschappen doen nog makkelijker. 👏 "

Alarmhamster te koop bij AH Gorredijk

Je kent het vast wel: sta je in de winkel, ben je klantenkaart vergeten! Daar heeft de Albert Heijn in Gorredijk iets voor bedacht: De Alarmhamster. Een pluche hamster die zorgt dat je nooit meer je klantenkaart vergeet als je boodschappen gaat doen. En je kunt zelfs nog de stem selecteren van je favoriete AH medewerker van de vestiging in Gorredijk. Bekijk hier de video.

Vacature voor piloot met helikopter van de zaak

Heb jij geen last van hoogtevrees, werk je secuur en ben je op zoek naar een nieuwe baan? Luimstra uit Surhuizum zoekt een helikopterpiloot! Op hun website is te lezen: "In deze tijd is een drone in ons werk onmisbaar! Voor het maken van een overzicht vanuit de lucht van de projecten, luchtfoto’s en mooie beelden. Toch lopen wij tegen beperkingen aan zoals de batterijduur en de vliegafstand." Mits je er thuis plek voor hebt krijg je een helikopter van de zaak!

FOTONIEUWS