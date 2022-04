Auto glijdt van de weg bij Burgum

vr 01 april 2022 11.04 uur

BURGUM - Op de Gaestmabuorren bij Burgum is afgelopen nacht een auto van de weg geraakt door de gladheid. De bestuurder gleed in een bocht rechtdoor en kwam in de berm, bovenaan het talud naast de Centrale As tot stilstand.

De politie heeft een lint aan de auto gehangen om duidelijk te maken dat ze op de hoogte zijn van het ongeval. Niemand raakte gewond. Een poging om zelfstandig weg te rijden, liep op niets uit.

