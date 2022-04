Onderzoek leidt naar vier minderjarige drugshandelaren

vr 01 april 2022 07.37 uur

BURGUM - In februari en maart heeft de politie een onderzoek gedaan naar de handel in drugs in Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Noardeast Fryslân. Uit dit onderzoek kwamen vier minderjarige verdachten naar voren. Zij worden verdacht van het verkopen van (hard)drugs. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.

Bezorgde ouder

De aanleiding voor het onderzoek was een melding van een bezorgde ouder. Deze ouder had op de slaapkamer bij een van de kinderen drugs gevonden. Uit het onderzoek van de politie dat hierop volgde bleek dat er sprake was van een levendige handel in voornamelijk harddrugs onder minderjarigen.

Sociale media

De vier verdachten verhandelden de drugs via apps als Snapchat, Instagram en Telegram. Het ging hierbij om de handel in XTC, 2CB, ketamine, weed en hasj. De drugs kon via deze sociale media worden besteld.

Politie: "Ogen en oren nodig"

Uit het onderzoek bleek ook dat het algemeen bekend was dat de jongeren handelden. Volgens de politie is het niet altijd zo dat de politie dan ook op de hoogte is. "We hebben vanuit Dokkum en Burgum en enorm verzorgingsgebied en hebben ogen en oren van bewoners in de regio hard nodig" aldus de politie.