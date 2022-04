De Spiker in Ternaard is klaar voor nieuwe bewoners

do 31 maart 2022 11.16 uur

TERNAARD - Het voormalige woonzorgcentrum De Spiker in Ternaard, dat in de afgelopen maanden is herontwikkeld tot huurappartementen, houdt op zaterdag 23 april van 11.00 tot 15.30 uur open huis. Potentiële huurders en geïnteresseerde omwonenden zijn dan welkom om het eigentijdse concept met 74 studio's en appartementen te komen bekijken.

De Spiker, lange tijd de spil van het dorpsleven in Ternaard, is grondig verbouwd tot een woonlocatie voor zowel starters als oudere singles en echtparen. Het complex, dat ook voorzien is van openbare ruimtes, is bedoeld voor mensen van 20 tot 100 jaar die zelfstandig willen wonen, maar het leuk vinden om elkaar te helpen of gewoon op te zoeken. Uiteraard zonder enige verplichting, verlies van zelfstandigheid of privacy. De woonstudio’s voor starters worden verhuurd tegen een prijs onder de huurtoeslaggrens.

Geïnteresseerden kunnen op 23 april in twee modelwoningen bekijken hoe De Spiker er vanbinnen uitziet. De oplevering van de eerste woningen is op 15 mei. Deze datum, en ook die van de open dag, zijn enkele weken verlaat in verband met opgelopen stormschade. Wie niet kan wachten en nu al meer wil weten, kan terecht op de website www.despiker.frl.

Over Kloosterveste

Vastgoedontwikkelaar en -investeerder Kloosterveste zet vol in op transformatie van bestaande panden. In plaats van slopen en het uitvoeren van nieuwbouwprojecten, wordt gekeken of transformatie mogelijk is door herbestemming, verbouwing of renovatie.