Nieuw onderdeel bij de Paardendagen

do 31 maart 2022 10.17 uur

DRIEZUM - De voorbereidingen voor de Paardendagen in Driezum Wâlterswâld zijn alweer in volle gang. De organisatie voegt dit jaar een nieuw onderdeel toe op de Boerendag: Het Open Fries Kampioenschap Outdoor Minimarathon.

Het paardenevenement, dat in 2020 en 2021 vanwege corona niet door kon gaan, staat voor dit jaar op de kalender op 28, 29 en 30 juli. "We hebben er weer ontzettend veel zin in, vooral nu bekend is geworden dat alle beperkingen van tafel zijn", vertelt de organisatie. "We merken dat veel vrijwilligers en sponsoren weer staan te popelen om zich in te zetten. Iedereen heeft wel weer zin in een goed feest!"

Nieuw dit jaar is het OFK Outdoor Minimarathon tijdens de Boerendag op zaterdag. Een spectaculair marathongevecht voor mencombinaties uit alle rubrieken. Anders dan de Paardenmarathon op vrijdag, zal deze wedstrijd gereden worden in slechts één hindernis. Dat maakt het extra spannend. De mencombinaties moeten op het juiste moment pieken.

Alleen de drie of vier beste combinaties uit de rubriek mogen strijden in een waanzinnige finale met een nieuw parcours. Deze strijd om de hoofdprijs zal na afloop van de kwalificaties worden gereden. Spanning en sensatie gegarandeerd in een zinderend slotstuk, waarbij het publiek wordt meegezogen in de fanatieke races.