Onbekende gooit steen op trein in FeanwÃ¢lden

Onbekende gooit steen op trein in Feanwâlden

wo 30 maart 2022 13.59 uur

FEANWâLDEN - Een vooralsnog onbekend gebleven vandaal heeft dinsdagmiddag een steen op een trein gegooid. Dit gebeurde vanuit de bosschages langs de Rûnwei bij Feanwâlden. De steen werd gegooid op de voorbijrijdende trein.

De trein, die vanaf Feanwâlden in de richting van De Westereen reed, raakte beschadigd. De steen had een ruit geraakt die daardoor werd vernield. De politie laat weten dat een dag eerder op dezelfde plek ook al een trein beschadigd raakte door een steen. De treinmachinist had toen gezien dat er jeugd in de bosschages langs het spoor zat.

De politie is nu op zoek naar de dader(s). Mensen die meer weten over het vandalisme kunnen contact opnemen met de politie.