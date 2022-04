Drachtster slaat en schopt vriendin en stuurt 'totaal vernederende' app-berichten -

wo 30 maart 2022 13.05 uur

LEEUWARDEN - Tot vier keer toe had een Drachtster (33) zijn vriendin mishandeld en al die keren kwam de vrouw er niet zonder kleerscheuren af. Op de zitting van de politierechter gaf de officier van justitie aan dat er nog veel meer meer aan de hand was. Uit app-berichten van de Drachtster aan zijn vriendin bleek dat de vrouw “totaal vernederd en gekleineerd” werd.

Piercing uit oor getrokken

De Drachtster stond woensdag voor de rechter omdat hij zijn vriendin vanaf november 2020 tot vier keer toe had mishandeld. Op 10 maart vorig jaar had de man een piercing uit het oor van zijn vriendin getrokken. Dat ging per ongeluk volgens de Drachtster. Hij zou zichzelf hebben verdedigd en zijn vriendin een duw hebben gegeven. Een dikke maand later liep de vriendin een verschoven knieschijf op.

Afwerende trap

Tegen de politie had de verdachte gezegd dat de vrouw tegen een vogelkooi was aangelopen. Op de zitting gaf hij toe dat hij een afwerende trap had gemaakt toen zijn vriendin hem wilde schoppen. Op 12 juni vorig jaar had hij haar een blauw oog bezorgd. De twee hadden ruzie gekregen omdat de verdachte dacht dat zijn vriendin was vreemdgegaan.

Hard praten

Eerder, in november 2020, was er ook al een incident geweest, in Groningen. De Drachtster had opnieuw een tik uitgedeeld. Deze keer zou hij zich aan zijn vriendin hebben geërgerd omdat ze hard begon te praten. De vrouw had zich overstuur bij een politiebureau gemeld, maar wilde uiteindelijk geen aangifte doen.

Geboren in Irak

Als hij ruzie had met zijn vriendin was hij ook meteen onder invloed van drank en/of drugs, erkende de Drachtster tegenover politierechter Brigitte Hammerle. De man is geboren in Irak. Behalve drank en drugs leek er ook een cultuurverschil aan de wortel van de conflicten te liggen, opperde advocaat Geralt Pots.

App-berichten met “een walgelijke inhoud”

De verdachte had zijn vriendin volgens officier van justitie Ger Strootker niet alleen fysiek maar ook geestelijk mishandeld. In het dossier zaten volgens Strootker app-berichten van de verdachte naar de vriendin “met een walgelijke inhoud”. Rechter Hammerle sprak van “heel dwingende berichten”, waarin de vriendin werd opgedragen dingen te doen en waarin gezegd werd dat ze “vies” was.

“Gekleineerd en totaal vernederd”

De officier ging nog een stapje verder: “Iemand wordt stelselmatig afgebroken, gekleineerd en totaal vernederd”. Hoewel de Drachtster had aangegeven dat hij zijn leven heeft gebeterd, hij heeft hulpverlening ingeschakeld en hij zou van drugs en nagenoeg van de drank af zijn, vond Strootker dat de enige juiste sanctie een gevangenisstraf was. De officier eiste twee maanden cel plus twee maanden voorwaardelijk.

Aan zichzelf gewerkt

“Een brug te ver”, noemde Pots de strafeis van de aanklager. “Dan verliest verdachte mogelijk zijn huis en zijn baan”. “Mijn cliënt heeft heel hard aan zichzelf gewerkt”, voegde Pots eraan toe. Voor ze tot een uitspraak kwam, kwam rechter Hammerle nog even terug op de app-berichten: “Daaruit blijkt dat u op een bepaalde manier met uw vriendin omgaat die niet goed is”. De rechter hield er wel rekening mee dat de Drachtster aan zichzelf heeft gewerkt en stappen heeft ondernomen om zijn leven te beteren. Hammerle legde een werkstraf op van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. De verdachte had eerder aangegeven dat hij en zijn vriendin zijn nog steeds bij elkaar zijn.