Dokkumse rekent 90 euro niet af bij zelfscankassa

wo 30 maart 2022 12.15 uur

DOKKUM - Een vrouw uit Dokkum is dinsdagochtend betrapt bij de diefstal boodschappen ter waarde van 90 euro. De Dokkumse had 'afgerekend' via de zelfscan in de Action aan de Altenastreek in Dokkum. Er was echter niet betaald.

De vrouw is door de politie aangehouden. Na verhoor is de zaak doorgestuurd naar justitie. Van de winkel heeft de vrouw een winkelverbod voor alle filialen opgelegd gekregen.

De politie laat weten dat het vaker voorkomt dat er via de zelfscan niet betaald wordt. Een week eerder werd een 14-jarige jongen uit de gemeente Noardeast-Fryslân aangehouden. Bij een controle tijdens het afrekenen bij de zelfscankassa bleek dat hij snoepgoed niet had afgerekend. De zaak van deze jongen is met een reprimande afgehandeld. Onder bepaalde voorwaarden kan daar door de hulpofficier van justitie toe worden besloten. De jongen zal aan de winkelier een passende schadevergoeding moeten betalen en er is hem een winkelverbod opgelegd.

"De zelfscankassa's zijn hartstikke handig, maar ben wel je bewust dat je alle producten hebt gescand voor je op de knop afrekenen drukt." zo laat de politie weten.