Gratis coronatesten en mondkapjes voor mensen met laag inkomen

wo 30 maart 2022 11.27 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel stelt gratis coronazelftesten en mondmaskers beschikbaar aan inwoners met een laag inkomen. Ondanks de versoepelingen van de coronamaatregelen is het coronavirus niet weg. Bij klachten blijft het advies altijd een zelftest te doen.

Afhaallocaties

Inwoners van de gemeente Tytsjerksteradiel kunnen de zelftesten en mondmaskers afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Burgum. Er komen verspreid binnen de gemeente meer afhaalpunten. Wanneer de coronazelftesten en mondmaskers daar beschikbaar zijn, wordt later bekendgemaakt.

Is afhalen niet mogelijk? Neem dan gerust telefonisch contact met op de gemeente via 14 0511.

Voorwaarden

De gratis zelftesten en mondmaskers zijn voor inwoners van onze gemeente met een laag inkomen. Er worden maximaal drie zelftesten en mondkapjes per volwassen persoon/gezinslid afgegeven. Het is niet nodig om te laten zien dat u een laag inkomen heeft.

Gebruik zelftesten

Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis gebruikt, voor de zekerheid als u ergens naartoe gaat of als u klachten heeft. Is de zelftest positief? Maak dan een afspraak bij de GGD om de uitslag te bevestigen. Dit kan online of telefonisch via 0800-1202.